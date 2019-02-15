شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح ويستقر حول 1.1275، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية على الإطار الزمني لأربع ساعات، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، معتمدين على الثبات دون مستوى 1.1365، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1180.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1180 والمقاومة 1.1365

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط