الان تتابع خفض إنتاج اوبك يرفع أسعار النفط لأعلى مستوى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
سجل مزيج خام برنت العالمي خلال تعاملات اليوم أعلى مستوى في له منذ بداية 2019 متجاوزة 65 دولارًا للبرميل بدعم من خفض الإنتاج التي تقودها أوبك.
وارتفع برنت إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولارا بارتفاع بنحو 0.3% عن التسوية السابقة.
وسجلت العقود الأمريكية الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.56 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتا يعادل 0.3% عن التسوية السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر خفض إنتاج اوبك يرفع أسعار النفط لأعلى مستوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.