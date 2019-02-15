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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 15-2-2019، آخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية على مدار الأسبوعيين الماضيين وحتى أمس الأول.
وتراجع سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الأول الأربعاء، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.49 جنيها للشراء ، و 17.59 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.
وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة، كالتالى... سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى17.50 جنيه للشراء
17.60 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.49 جنيه للشراء
17.59 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر17.49 جنيه للشراء
17.59 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة17.49 جنيه للشراء
17.59 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
17.58 جنيه للشراء
17.67 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib17.49 جنيه للشراء
17.59 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.49 جنيه للشراء
17.59 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
17.50 جنيه للشراء
17.60 جنيه للبيع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.