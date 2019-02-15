شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يبحث ترتيبات استضافة مصر لأول مرة معرض عالمى للتعبئة والتغليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعارض الدولية، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العالمية والأوروبية بصفة عامة والألمانية بصفة خاصة فى مجال تنظيم المعارض الدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع فيرنر دورنشايدت رئيس مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف الألمانية والوفد المرافق له، لاستعراض ترتيبات استضافة مصر لمعرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا والذى ستنظمه هيئة معارض دوسلدورف، سنوياً بالقاهرة بدءاً من شهر ديسمبر 2019 وبالتزامن مع معرض "فوود أفريكا"، المتخصص فى مجال صناعة الأغذية والمنتجات الزراعية.

حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد أول الوزير لشئون الصناعة، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والسفير خالد يوسف الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، يان نوتر المدير التنفيذى للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة، تامر صفوت رئيس الشركة المنظمة لمعرض فود افريكا.



وزير التجارة ومسئولى معرض باك بروسيس

وقال الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إن استضافة مصر لمعرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا ويسهم فى توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة بالمعرض.

وأضاف الوزير، أن المعرض يمثل منصة هامة لكافة العاملين بمجالات تعبئة وتغليف المواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والحلويات والمخابز والسلع الاستهلاكية والصناعية، بالإضافة إلى قطاعات مواد ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجالات إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وأوضح نصارـ أن المعرض سيكون المعرض الدولى الأول فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط فى مجال التعبئة والتغليف الذى تنظمه هيئة معارض ألمانية، خاصةً أن ألمانيا تعتبر دولة رائدة فى تنظيم المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وقال الوزير، إن المعرض سيقوم بتنظيمه اتحاد "انترباك" بهيئة معارض دوسلدورف الألمانية بالتعاون مع الشركة المنظمة لمعرض فوود أفريكا وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث يستهدف المعرض الانفتاح على أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا من خلال السوق المصرى باعتباره نافذة لأسواق القارة السمراء من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية بالقارة والمراكز اللوجستية المصرية المقامة بعدد من الدول الافريقية.



وزير التجارة مع مع فيرنر دورنشايدت رئيس مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف الألمانية

ومن جانبه أعرب فيرنر دورنشايدت رئيس مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف، عن أمله فى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعاية فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيقدم لزائريه موضوعات "ساحة الابتكارات" (innovationpark)" و"حافظ على الطعام" (SAVE FOOD)" والتى قدمتها هيئة معارض دوسلدورف فى ألمانيا وأصبحت من الثوابت الرائدة فى هذا المعرض بمدينة دوسلدورف.

وأضاف أنه تم تشكيل مجلس استشارى رفيع المستوى للإشراف على المعرض من ممثلى الشركات الدولية العاملة فى مجالات الصناعات الغذائية والمستحضرات الصيدلانية وصناعة الحلوى والمخبوزات بالإضافة إلى عدد من المنظمات الحكومية والاتحادات المصرية.

ولفت دورنشايدت أن الهيئة تستهدف جذب مشاركين بالمعرض من منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خاصة من دول شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن الهيئة تنظم سنوياً 11 معرضاً للتعبئة والتغليف فى العالم.

كما أشارت مى خيرى ممثلة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إلى أهمية دور مكاتب التمثيل التجارى المصرية المنتشرة فى مختلف الدول الأفريقية فى إنجاح هذا الحدث والمساهمة فى الترويج له بمختلف الدول الأفريقية بهدف جذب أكبر عدد ممكن من ممثلى القطاع الخاص بالدول الأفريقية لزيارة هذا المعرض الدولى الهام، وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقى.