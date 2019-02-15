وزيرة التخطيط تبحث مع مسؤول إماراتي منظومة جائزة التميز الحكومي

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات، منظومة جائزة التميز الحكومي التي تقدمها الحكومة للمتميزين من العاملين بالدولة، والجهات التابعة للجهاز الإداري، بالتعاون مع الجانب الإماراتي، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الجمعة.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات حكومية نوعية تسرّع مسارات التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية وتلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين وفق المعايير العالمية للجودة والتميّز الحكومي.

وأشارت هالة السعيد إلي حرص وزارة التخطيط على عقد وتنظيم حزمة من البرامج التدريبية على مستوى كافة المحافظات لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعريفهم بالجائزة، ومعايير منظومة التميز الحكومي، حيث تستهدف هذه البرامج نشر فكر التميز المؤسسي وتعزيز روح المنافسة.

جاء اللقاء بين الجانبين على هامش مشاركة الوزيرة في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في مدينة دبي الإماراتية، حيث تضمن اللقاء بحث عدد من الملفات المشتركة بين مصر والإمارات.

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الجانبين المصري والاماراتي بالشراكة الاستراتيجية المتكاملة التي تم تدشينها في مايو الماضي، والتي تعتمد على الاستفادة من الخبرات الإماراتية بهدف تطوير الأداء الإداري والحكومي في مصر، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وذلك خلال ثلاث سنوات.

وقالت إن الشراكة المصرية الإماراتية تتضمن عددا من المحاور منها المحور الذي يتمثل في الأداء والتميز الحكومي، بالاتفاق بين الدولتين على الاستفادة من الخبرة الاماراتية فيما يخص محاكاة منظومة التميز الحكومي.

وأضافت الوزيرة أن المحور الثاني يتمثل في المؤشرات الحكومية، والذي يهدف إلى وضع مؤشرات مستهدفة، إلى جانب متابعة قياس تلك المؤشرات لإعداد التقارير اللازمة لدعم متخذي القرار.

ويشمل المحور الثالث تطوير الخدمات الحكومية، حيث يتم العمل على إنشاء أول مركز خدمات نموذجي في مصر، والذي سيشمل تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، ويضم أهم خدمات التحول الذكي من تطوير الخدمات الذكية، وتطوير خدمات الموارد البشرية لموظفي الحكومة، وفقا للوزيرة.

وأعرب الوزير الإماراتي عن حرص بلاده على تعزيز الثقة وتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية في مجالات التعاون والملفات المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات تضع جميع خبراتها البشرية والفنية لمساعدة الدول الشقيقة والإسهام في أي مشروع، أو خطة يكون محورها الإنسان، وإسعاده.

وشارك بفعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، عدد من رؤساء الدول والحكومات، فضلاً عن عدد من الوزراء والمسئولين الدوليين وقيادي 30 منظمة دولية.

كما شهدت القمة العالمية للحكومات للعام 2019 مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيسا ومسؤولا في شركات عالمية بارزة.

ونظمت القمة في دورتها السابعة 16 منتدى دولياً انطلقت فعالياتها اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، لتتوالى على مدار أيام انعقاد القمة.

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