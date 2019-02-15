شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستورد خيول وحيوانات حية وأسماك بقيمة 114.5 مليون دولار فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استوردت مصر خيول وحيوانات حية وأسماك خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2018 بقيمة إجمالية تجاوزت 114.5 مليون دولار، ما يعادل 2 مليار جنيه تقريبا، وذلك لأغراض مختلفة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تنوعت الحيوانات المستوردة بين خيول وحمير وبغال، بالإضافة إلى، ببغاوات وزواحف وثعابين.

فيما تنوعت الأسماك بين أسماك حية للزينة وأخرى لغير الزينة وغيرها مجمدة أو مبردة، كبلح البحر والحبار والكابوريا والروبيان "الجمبرى" وغيرها من الرخويات الصالحة للاستهلاك البشرى سواء كانت طازجة أو مجمدة.

وطبقا للبيانات الرسمية، جاءت القيم التفصيلية لواردات مصر من تلك الأنواع للحيوانات والأسماك الحية كالتالى..

- خيول أصيلة للإنسال حية، بقيمة 1.829 مليون دولار. - حمير وبغال حية بقيمة 10.813 ألف دولار. - حيوانات حية أخرى لغير الاستهلاك البشرى من نوع الثدييات، بقيمة 148.364 ألف دولار. - زواحف بما فيها الثعابيين وسلاحف البحر، بقيمة 1.441 ألف دولار. - ببغاوات حية بما فيها العادية والصغيرة " الدرة" والماكاو وأنواع أخرى، بقيمة 5.319 ألف دولار. - أسماك الزينة الحية، بقيمة 9.013 ألف دولار. - أسماك الانقليس الحية، بقيمة 35.706 ألف دولار. - أسماك حية أخرى لغير الزينة، بقيمة 2.541 ألف دولار. - كابوريا مجمدة صالحة للاستهلاك البشرى بقيمة 282.673 ألف دولار. - روبيان وقريدس حى أو طازج أو مجمد أو مبرد، بقيمة 91.782 مليون دولار. - محار صالح للاستهلاك البشرى، بقيمة 45.958 ألف دولار. - بلح البحر طازج أو مجفف أو مملح صالح للاستهلاك البشرى، بقيمة 267.819 ألف دولار. - حبار بقيمة 20.001 مليون دولار. - رخويات أخرى صالحة للاستهلاك البشرى طازجة أو مبردة، بقيمة 19.631 ألف دولار.

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