شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستعيد سلبيته- تحليل - 15-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج ارتداده الصاعد بتشكيله لموجه سلبية متحررا بذلك من محور المتوسط المتحرك 55 ليعزز ذلك الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا, سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 142.40 لمقاومة إضافية ليزيد ذلك من فرص وصول السعر نحو 140.45 ليشكل ذلك الهدف السلبي الأول للميل الهابط وبكسر هذا العائق ستمتد التداولات نحو 139.60 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 142.40 و 140.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط