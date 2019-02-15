شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم ديكسون يهبط ببطء- تحليل - 15-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر السهم خلال الفترة الأخيرة تداولات سلبية بطيئة منتظرا بذلك العزم السلبي الإضافي ليتمكن من استئناف الهجوم الهابط والمقترح سابقا, نعيد التذكير إلى أهمية ثبات مقاومة القناة الهابطة الممتدة نحو 150.00 ليقلص ذلك من فرص تغيير الاتجاه العام ولننتظر تحقيقه لكسر الدعم الأولي المستقر عند 122.40.

حاليا, وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 فإن ذلك سيزيد من فرص تحقيق السعر لكسر الدعم الحالي وليبدأ بتسجيل المزيد من الأهداف السلبية المتمركزة عند 110.00 و95.20 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.50 و 122.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط