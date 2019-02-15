شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع فى أخر جلسات الأسبوع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية مع افتتاح تعاملات يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل هبوطها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،وقاد الخسائر قطاع صناعة السيارات بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال من صانع الإطارات الإيطالي "بيريللى ".

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال أربع جلسات بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر.

وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، انخفض المؤشر بعد بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة ،والتي سجلت أدنى مستوى فى كانون الأول/ديسمبر منذ عام 2009 ،الأمر الذي آثار المخاوف حيال متانة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع مؤشر ستوكس مع افتتاح جلسة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، مع استمرار عمليا التصحيح وجني الأرباح للجلسة الثانية على التوالي ،ومع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 1.1% ، خاصة بعدما أعلن صانع الإطارات الإيطالي بيريللى عن تراجع فى مبيعات العام بأكمله فى 2018 ،وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من واحدة بالمئة بعد تلك الأخبار.

ينحصر التركيز اليوم فى مختلف الأسواق المالية على نتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، حيث تستمر تلك المحادثات رفيعة المستوى حاليا فى العاصمة الصينية بكين.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.3% ، فى أول خسارة خلال 5 جلسات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، وبعد بيانات اقتصادية ضعيفة.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.1% ،وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس أكثر من 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.1%.