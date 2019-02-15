شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة مع ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على لقاء الرئيس الصيني مع الوفد الأمريكي في بكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال فعليات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

في تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.29% لتتداول حالياً عند 15.55$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.59$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.08 مقارنة بالافتتاحية عند 97.06.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم والتي أوضحت تباطؤ نمو الضغوط التضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 1.7% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والتوقعات عند 1.9%، وأظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة، دون التوقعات عند 0.3%.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه اللقاء المرتقب للوفد الأمريكي برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتايزر مع الرئيس الصيني جينبينج عقب لقائهم بالأمس مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو، ومن المرتقب أن يضع الوفد الأمريكي مع الرئيس الصيني الخطوط العريضة للقمة المرتقبة له مع نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من الشهر القادم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 7.1 مقابل 3.9 في كانون الثاني/يناير الماضي.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح تسارع وتيرة النمو إلى 78.8% مقابل 78.7%، وصولاً إلى صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 93.3 مقابل 91.2 في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن وزارة الاقتصاد الروسية عن كون إنتاج روسيا من الفضة ارتفع خلال العام الماضي 2018 إلى نحو 1,110.95 طن مقابل نحو 1,044.3 طن في العام السابق 2017، ونود الإشارة لكون مشتريات روسيا خلال العام الماضي من المعادن النفيسة وعلى رأسهم الذهب والفضة ارتفعت بشكل ملحوظ ضمن جهودها للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي في ظلال العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.