شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يجد دعم قوي – تحليل - 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر اللايتكوين صعوبة في تأكيد كسر مستوى 40.30، ليظهر بعض الميل المؤقت الآن، وطالما أن السعر دون 47.70، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 32.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط