شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر الدعم – تحليل - 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك عند دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليحمي استمرار التداولات داخل القناة المذكورة، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات تشبع واضح في البيع الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0128، في حين يشترط استمراره الثبات فوق 1.0030 والأهم فوق 0.9990.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9990 والمقاومة 1.0128

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد