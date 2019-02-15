شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون المتوسط المتحرك 50، ويقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارة سلبية الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7000.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7135 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط