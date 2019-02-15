شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينجح بالاختراق – تحليل - 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تأكيد اختراق مستوى 54.50، حيث أغلق الشمعة اليومية فوقه، ليكتمل تشكيل نموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي تظهر ملامحه بالصورة، بانتظار تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 57.46 وتمتد إلى 65.00.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 54.50 ثم 53.70 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لاختبار مناطق 51.46 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.46

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد