شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباتها السلبي – تحليل - 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة دون مستوى 15.62، ويواصل المتوسط المتحرك 50 تشكيل الضغط السلبي أمام السعر، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 15.22.

يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 15.62 – 15.75 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لزيارة مستوى 16.00 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 15.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط