شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الارتفاع – تحليل - 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليستقر فوق حاجز 1.3300، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 1.3382. المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 1.3205. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3382 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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