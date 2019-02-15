شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الضغوط التضخمية في الصين خلال كانون الثاني/يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني عن بيانات التضخم والتي أوضحت تباطؤ نمو الضغوط التضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى نسبة 1.7% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والتوقعات عند 1.9%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى نسبة 0.1% مقابل نسبة 0.9% في القراءة السنوية السابقة، دون التوقعات عند 0.3%.

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