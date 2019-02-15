ربط مباشر بين الجهات الحكومية والبنوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس برنامج «تنفيذ» الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها.

وأوضحت «ساما» في بيان أمس، أنها تسعى من خلال برنامج «تنفيذ» إلى تعزيز مستوى التعاون فيما بينها وبين الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الالكترونية ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأشارت مؤسسة النقد، إلى أن الربط الالكتروني مع برنامج «تنفيذ» يضمن المحافظة على سرية المعلومات وإطلاع القضاة عليها ضمن إجراءات معالجة القضايا المنظورة أمامهم كقضايا الأحوال الشخصية (النفقات والتركات).

وأعرب محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي عن شكره لوزارة العدل باعتبارها أول الجهات الحكومية تم الانتهاء من إجراءات الربط معها.

أهداف برنامج «تنفيذ»