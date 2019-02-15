أرامكو تستثمر في اللياقة البدنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الظهران استثمرت شركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد»، ذراع أرامكو لتمويل ريادة الأعمال في المملكة، مبلغ 1.5 مليون دولار في تطبيق GetMuv للهواتف الذكية المخصص لتطوير اللياقة البدنية. وقال مدير الاستثمار في مركز «واعد» سلمان الجعفري، إن GetMuv يوفر منصة الكترونية سهلة الاستخدام للوصول إلى النوادي الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، ويتضمن خاصية مدمجة للدفع تقبل معظم بطاقات الائتمان الرئيسة وتقبل الدفع عبر نظام سداد للمدفوعات وعبر المحفظة الالكترونية القابلة للشحن داخل التطبيق. أسواق رياضات يفتحها: الرماية

ركوب الخيل

اليوغا

البيلاتس

الزومبا



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