شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مزايا تغرى أصحاب المعاشات للحصول عليها من مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم البريد المصرى خدمة مساعدة التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة، فى إدارة مدفوعاتها من المعاشات الشهرية للمستفيدين من المواطنين، حيث يمكن الحصول على خدمة صرف المعاشات من جميع مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويميز تقديم تلك الخدمة من خلال البريد بالنسبة للمؤسسات الخيرية: ويميز تقديم تلك الخدمة من خلال البريد بالنسبة للمؤسسات الخيرية: 1- تيسير عمليات توزيع المستحقات 2- تحسين قنوات الاتصال مع المستحقين 3- تحسين الفترة الزمنية المستغرقة فى تنفيذ المعاملات 4- تحسين إدارة البيانات

أما مزايا الخدمة للمستحقين1- يستطيع أى من المستحقين الحصول على الخدمة دون أن يكون له حساب لدى البريد أما مزايا الخدمة للمستحقين1- يستطيع أى من المستحقين الحصول على الخدمة دون أن يكون له حساب لدى البريد 2- سرعة عملية صرف المستحقات الخيرية وتنظيم عمليات الصرف 3- إمكانية الوصول السهل لمنافذ البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وخلال شهر نوفمبر الماضى، بلغ عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد 5.76 مليون مستفيد بقيمة 6.7 مليار جنيه.

كانت هذه تفاصيل خبر 7 مزايا تغرى أصحاب المعاشات للحصول عليها من مكاتب البريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.