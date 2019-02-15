شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الجبيل الصناعية تطور أبحاثا لمشاريع متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

نجحت كلية الجبيل الصناعية بالهيئة الملكية بالجبيل في تطوير أبحاث لمشاريع متنوعة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال البتروكيماويات، وذلك من خلال مركز الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود للأبحاث والتدريب.

وأوضح مدير كلية الجبيل الصناعية د.عيد الهاجري أن العمل جرى في تطوير أربعة مشاريع وهي: دراسة تحسين عدد البروم في المنتجات البترولية، وتطوير منتجات جديدة ذات مواصفات عالية الجودة في مجالات زيوت العمليات النفطية، وبحوث ابتكارية لاكتشاف منتجات جديدة ناتجة عن إضافات زيوت نفطية مختلفة، بالإضافة إلى تطوير طرق كيميائية جديدة لإنتاج وتحليل مواد الألكيل بِنزِين ومشتقاته.