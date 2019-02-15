«لولو» و«الفطيم القابضة» بين أقوى شركات التجزئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنفت شركة «ديلويت»، كلا من مجموعة لولو العالمية، و«ماجد الفطيم القابضة» ضمن أقوى شركات التجزئة في العالم للعام 2019، وذلك ضمن تصنيفها السنوي الذي يغطي أكبر 250 من مجموعات التجزئة حول العالم، وهو الترتيب الذي تصدرته «وول مارت» وتلتها كل من «كوستكو هولسيل» و«كروجر» و«أمازون» و«شوارتز جروب»، وهما الشركتان الوحيدتان اللتان حلتا في التصنيف على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبلغت إجمالي عوائد مجموعة لولو العالمية في العام 2017 وفقاً لبيانات التقرير، 7.42 مليار دولار (27 مليار درهم)، وهي المجموعة التي احتلت المرتبة ال 138 عالمياً، فيما بلغت عوائد ماجد الفطيم القابضة التي جاءت في المركز ال 145 عالمياً، 7.047 مليار دولار (25.7 مليار درهم) في العام 2017 وفقا للتقرير، فيما بلغت عوائد الشركة الأم التي تندرج تحتها 8.785 مليار دولار (32 مليار درهم)، وهي الشركة التي تضم مراكز تجارية ومتاجر تجزئة.