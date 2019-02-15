شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون دولار أثر صفقة «تيرا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «جي إف إتش» إن الأثر الإجمالي المتوقع للصفقة التي تم توقيعها مع «تيرا للاستثمارات العقارية» إيجابي حيث يقدر بنحو 30 مليون دولار، على أن يكون 15 مليون دولار منها خلال الربع الأول وباقي المبلغ سيكون بعد الربع الأول، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في المغرب.

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