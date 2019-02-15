مخصصات تخفض مكاسب «شعاع» إلى 27.2 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت النتائج المالية ل «شعاع كابيتال» نمواً في إيرادات 2018 بنسبة 23% لتبلغ 165.2 مليون درهم، في حين تراجع صافي الأرباح إلى 27.2 مليون درهم بانخفاض 63% عن 2017. وجاء هذا التراجع في الأرباح السنوية نتيجة المخصصات التي تم اتخاذها لتغطية انكشافها على بعض الاستثمارات والأصول القديمة.

وظهرت أثار هذا التراجع بشكل خاص خلال الربع الرابع من العام 2018 الذي شهد تسجيل خسائر بقيمة 29.2 مليون درهم (2017: أرباح بقيمة 14.2 مليون)، مقابل تحقيقها نمو ملحوظ في إيراداتها للفترة المذكورة بنسبة بلغت 40%، ليصل مجموع إيراداتها خلال الربع الرابع 2018 إلى 60.1 مليون مقارنةً ب 42.8 مليون عن الفترة نفسها عام 2017.

وقال فوّاد طارق خان، الرئيس التنفيذي: استمررنا خلال 2018 في تنفيذ استراتيجية التحول ونجحنا في استكمال عمليات الاستحواذ على كل من «المتكاملة للأوراق المالية» و«المتكاملة كابيتال» وشركة «أموال الدولية للاستثمار»، وبالتالي تعزيز قدرة المجموعة على توليد المزيد من السيولة، ما عزز من قدرتنا على المبادرة إلى توزيع الأرباح خلال السنة للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وأضاف فوّاد، «لقد تمكنا من تعزيز ميزانيتنا عبر الاستدانة بشروط مناسبة بعد نجاحنا في سداد تسهيلات ائتمانية قديمة، ما وفر لنا سيولة لاستخدامها خلال 2019. وفيما تأثرت أرباح 2018 بتحديات فرضتها تطورات الأسواق المالية خلال الربع الأخير، استمررنا في تنمية أنشطتنا الرئيسية والعمل على تعزيز المكانة المتقدمة للمجموعة. ونترقب أن نبدأ بقطف ثمار خطتنا للتنوع والتوسع خلال الأشهر القادمة».