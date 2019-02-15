«إشراق» تواصل الربحية للعام الثاني على التوالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت إشراق للاستثمار، عن تحقيق صافي ربح بقيمة 3 ملايين درهم لعام 2018، مقارنة مع 32,5 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وتكرّس هذه النتائج عودة الشركة إلى الربحية للسنة الثانية على التوالي، تحت مظلة الإدارة الجديدة.

وأسهمت قطاعات الفنادق والتأجير والاستثمار والتطوير، في تحقيق أرباح «إشراق»، حيث حافظ نشاط الفنادق والتأجير على صدارته في السوق لناحية عائدات الإيجار، ونسب الإشغال التي تجاوزت 91% خلال عام 2018، متخطية معدلات السوق.

بدورها أسهمت محفظة الاستثمار في تأمين إيرادات التمويل والاستثمار.

وعلى صعيد تطوير المشاريع، اكتملت أعمال البناء في برج مارينا رايز السكني بنسبة 19%، على أن يتم تسليمه بحلول الربع الثاني من عام 2020.

وبمجرد اكتماله، سيصبح هذا البرج أول مشروع تطويري يسهم في الأرباح الصافية للشركة، اعتباراً من العام القادم.

ونتيجة لتباطؤ السوق العقاري في دولة الإمارات، وانخفاض أسعار الأصول، مُنيت «إشراق» بخسائر غير نقدية في قيمة استثماراتها العقارية، مما انعكس سلباً على أرباحها، غير أن سعي الشركة إلى تنويع مصادر إيراداتها أعطى ثماره في عام 2018، حيث استطاعت محفظتها الاستثمارية أن تعوض تأثير الانخفاض في أرباح العقارات.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة إشراق للاستثمار: «عملنا في عام 2018 على تطبيق رؤيتنا الجديدة ل«إشراق».

ساعد الاستخدام الفعال لفائض الرصيد النقدي للشركة، على تحويلها ببطء من شركة عقارية صرف إلى شركة استثمارات في الأصول والصناديق العقارية والتجارية.