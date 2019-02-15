«داماك» تسلّم 4100 وحدة وتربح 1.2 مليار

أعلنت داماك العقارية أمس، عن تسجيل صافي أرباح سنوية بقيمة 1.2 مليار درهم في 2018 بتراجع 58%، مقارنة ب 2.76 مليار درهم في 2017، وسجلت الإيرادات الإجمالية 6.1 مليار درهم، مقارنة ب 7.45 مليار في 2017 بتراجع 18%. وبلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 25.2 مليار درهم، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين 14.1 مليار درهم.

وصلت قيمة المبيعات المحجوزة للعام 2018 إلى 4.3 مليار درهم، فيما سلمت الشركة خلال السنة المالية 4100 وحدة، وهو رقم قياسي لتسليمات الشركة في عام واحد. وتوزّعت الوحدات السكنية التي تمّ تسليمها بين برج «داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس دبي»، و«داماك هايتس»، و«داماك ماجستين» وبرج «أفانتي»، إضافة إلى عدد من الفلل والمباني متوسطة الارتفاع في مجمع «داماك هيلز» السكني.

وتواصل الشركة أيضاً أعمال بناء مشروع أكويا أوكسجين، ثاني مجمع سكني لداماك في دبي. وقد شهد العام الماضي منح عقود للمشروع بقيمة 6 مليارات درهم.

وقال حسين السجواني رئيس مجلس الإدارة: عملنا عن قرب مع شركائنا للوفاء بالتزاماتنا، ونحن سعداء بالإنجازات التي حققناها خلال 2018. كما أننا فخورون بقيادة الإمارات، والمبادرات الحكومية التي تقدم الدعم في سبيل تحسين أوضاع قطاع العقارات.

شهد عام 2018 اكتمال بناء عدة مرافق، واستضافة عدد من الفعاليات في مجمع «داماك هيلز» السكني، بينما تواصل ازدياد أعداد السكان والمحالّ التجارية. حتى ديسمبر 2018، بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في المجمع ذاته 4000 وحدة.