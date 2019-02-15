شكرا لقرائتكم خبر عن «دي إكس بي» تعين مديراً تنفيذياً تجارياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «دي إكس بي إنترتينمنتس» عن تعيين بول باكر في منصب المدير التنفيذي للشؤون التجارية، كما سيتسلم أحمد الريس مهام إدارة وتطوير المشاريع الفندقية و«ريفرلاند دبي» في المنصب الجديد المدير التنفيذي للضيافة والتجزئة. وسيشغل أحمد حسين، نائب الرئيس التنفيذي، مهام المدير التنفيذي للعمليات؛ ليشرف بذلك على إدارة عمليات المنتزهات الترفيهية.

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