شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أوروبية لمكافحة السوق السوداء للعمالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مفوضون أوروبيون، أمس الخميس، على تشكيل هيئة أوروبية للعمالة؛ تهدف إلى دعم نحو 17 مليون أوروبي يعيشون أو يعملون في أي دولة أوروبية أخرى، إضافة إلى مكافحة السوق السوداء للعمالة.
ورحب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي اقترح هذه الفكرة عام 2017، بالقرار، ووصفه بأنه «خطوة كبيرة نحو الأمام» بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتم تشكيل الهيئة وبداية عملها قبل نهاية العام؛ وذلك بحسب الاتفاق، الذي توصل إليه ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. وقالت المفوضية: إن نحو 140 شخصاً سوف يعملون بالكيان الجديد، وسوف تبلغ ميزانيته السنوية نحو 50 مليون يورو (56.4 مليون دولار). ولم يتم بعد تحديد مقر الهيئة. (د ب ا)
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة أوروبية لمكافحة السوق السوداء للعمالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.