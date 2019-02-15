هيئة أوروبية لمكافحة السوق السوداء للعمالة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مفوضون أوروبيون، أمس الخميس، على تشكيل هيئة أوروبية للعمالة؛ تهدف إلى دعم نحو 17 مليون أوروبي يعيشون أو يعملون في أي دولة أوروبية أخرى، إضافة إلى مكافحة السوق السوداء للعمالة.

ورحب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي اقترح هذه الفكرة عام 2017، بالقرار، ووصفه بأنه «خطوة كبيرة نحو الأمام» بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم تشكيل الهيئة وبداية عملها قبل نهاية العام؛ وذلك بحسب الاتفاق، الذي توصل إليه ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. وقالت المفوضية: إن نحو 140 شخصاً سوف يعملون بالكيان الجديد، وسوف تبلغ ميزانيته السنوية نحو 50 مليون يورو (56.4 مليون دولار). ولم يتم بعد تحديد مقر الهيئة. (د ب ا)