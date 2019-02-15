«أرامكو» و«توتال» تستثمران مليار دولار في محطات الوقود السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت شركتا «أرامكو» السعودية و«توتال إس إيه»، على استثمار نحو مليار دولار، على مدار 6 سنوات مقبلة؛ لبناء شبكة من محطات الوقود في المملكة السعودية، بحسب ما أعلنتاه في بيان مشترك.

واتفقت الشركتان أيضاً على شراء شركة «التسهيلات» للتسويق، وشركة «سهل» للنقل، اللتين تعملان معاً على تشغيل 270 محطة وقود، وأسطول لنقل الوقود.

وقالت «أرامكو»: إن الشركتين تخططان لاستثمار نحو 3.75 مليار ريال في الأعوام الستة المقبلة؛ لتوسيع وتطوير الشبكة الحالية لمحطات الوقود، لتشمل خدماتها شرائح واسعة من المستهلكين في المملكة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع مبادرة البنية التحتية والنقل، ضمن برنامج جودة الحياة 2020، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. (د ب أ)