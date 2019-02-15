7.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 7.7 مليار درهم وكانت أبرزها رهون بقيمة 5.9 مليار درهم من خلال 218 إجراء.

فقد شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 655 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم منها 86 مبايعة للأراضي بقيمة 900 مليون درهم و569 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية تلتها مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 تلتها مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 81 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 65 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 5.9 مليار درهم منها 85 رهنا لأراض بقيمة 5.2 مليار درهم و133 رهنا لفلل وشقق بقيمة 700 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 4.5 مليار درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 486 مليون درهم. (وام)