«الدار العقارية» يرتفع 11.5%

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.19% ليغلق عند 5036.4 نقطة، وسط ارتفاع مؤشر العقار 9.4% والاستثمار 0.63% والسلع 0.71%، وتراجع الاتصالات 0.71% والطاقة 1.92%.

شهد السوق سيولة بقيمة 283.3 مليون درهم؛ عبر تداول 108.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2625 صفقة؛ حيث ارتفعت فيها أسعار أسهم 11 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 10 شركات أخرى.

وتصدر «الاتحاد العقارية» الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 93.6 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» 59.6 مليون درهم، و«اتصالات» 39.7 مليون درهم و«أبوظبي التجاري» 27.9 مليون درهم، و«الاتحاد الوطني» 23 مليون درهم.

وسجل «الفجيرة لصناعات البناء» أكبر نسبة ارتفاع سعري 14.78% إلى 1.32 درهم، ثم «الدار العقارية» 11.49% إلى 1.65 درهم، و«رأس الخيمة للأسمنت» 7.46% إلى 0.72 درهم، و«أركان» 6.38% إلى 0.50 درهم، و«العالمية القابضة» 2.17% إلى 0.94 درهم.

وشهد «ميثاق للتأمين التكافلي» أكبر نسبة تراجع بنحو 9.47% إلى 0.65 درهم، و«القدرة القابضة» 6.67% إلى 0.67 درهم، و«سيراميك رأس الخيمة» 3.59% إلى 1.88 درهم، و«دانة غاز» 2.84% إلى 0.82 درهم و«أدنوك للتوزيع» 1.34% إلى 2.21 درهم.