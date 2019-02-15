31.5 % انخفاض أرباح «الإمارات للاستثمار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تراجع صافي أرباح «بنك الإمارات للاستثمار» 38.71 مليون درهم مقارنة مع 56.52 مليون درهم خلال العام 2017، بانخفاض نسبته 31.5%. وبلغ الدخل التشغيلي للبنك 136 مليون درهم، بانخفاض نسبته 21% مقارنة مع 172.15 مليون درهم خلال العام 2017. كما انخفض إجمالي الأصول المُدارة لدى البنك بنسبة 7.97% إلى 9.69 مليار درهم مقارنة مع 10.53 مليار درهم خلال العام 2017.

وقال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: شهد بنك الإمارات للاستثمار نجاحاً منقطع النظير خلال العام 2017، مدفوعاً بمستويات غير مسبوقة للأنشطة الاستثمارية، لنوجّه بعدها تركيزنا في العام 2018 نحو الحفاظ على زخم أعمالنا وتحقيق أداء مستقر يتماشى مع مستويات أنشطتنا المعتادة واستراتيجيتنا بعيدة المدى. ونتيجة لذلك، تمكّنا خلال الفترة ذاتها من تسجيل أداءٍ مستقر في مستويات الدخل والربحية في البنك، لنواصل التركيز على هذه الأولويات خلال الفترة القادمة.