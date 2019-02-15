شكرا لقرائتكم خبر عن 14.8 مليون دينارخسائر «الاستشارات المالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الاستشارات المالية الدولية خسائر بقيمة 14.8 مليون دينار كويتي في 2018، مقارنة مع 8.2 مليون دينار في 2017.

وبلغت الإيرادات نحو 11.25 مليون دينار كويتي في 2018، مقارنة مع 34.89 مليون دينار في 2017.

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