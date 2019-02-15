إفصاحات الشركات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 119.65 مليون أرباح «الخليج الطبية»

تراجع صافي أرباح شركة الخليج للمشاريع الطبية، بنسبة 91.6% إلى 119.65 مليون درهم، في عام 2018، مقابل أرباح بقيمة 1.43 مليار درهم في عام 2017.

14 مليوناً أرباح «تكافل الإمارات»

بلغت أرباح «تكافل الإمارات» في العام 2018 نحو 14 مليون درهم، مقارنة مع 18.8 مليون درهم في 2017، بتراجع نسبته 25.3%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 2.6% إلى 599 مليون درهم، مقارنة مع 584 مليون درهم في 2017.

5.3 مليون أرباح «أمان»

سجلت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» أرباحاً صافية بقيمة 5.3 مليون درهم خلال العام 2018، مقارنة مع 9.47 مليون في العام 2017، بتراجع نسبته 43.7%.

وبلغت إيرادات الشركة نحو 375.8 مليون درهم في 2018، مقارنة مع 380.8 مليون درهم في 2017.

74 % نمواً في أرباح «أركان»

أعلنت شركة أركان لمواد البناء تحقيق أرباح بقيمة 52.4 مليون درهم في 2018، مقابل 30.2 مليون في عام 2017، بزيادة قدرها 74%.

«واحة الزاوية» تتحول للربحية ب307.2 مليون

تحولت شركة واحة للزاوية للربحية في عام 2018 مسجلة 307.2 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 30.56 مليون في الفترة المقابلة من عام 2017.

46.5 مليون أرباح «الفجيرة للبناء»

سجلت أرباح شركة الفجيرة لصناعات البناء، أرباحاً بقيمة 46.5 مليون، في 2018 مقابل أرباح 25.5 مليون في 2017، وأوصى مجلس الإدارة أمس الأول، بتوزيع أرباح نقدية 10% (ما يعادل 10 فلوس/‏للسهم) من رأس المال عن عام 2018.

17.3 مليون أرباح «الشارقة للتأمين»

بلغ صافي أرباح شركة الشارقة للتأمين خلال عام 2018 نحو 17.3 مليون، مقابل أرباح بقيمة 22.44 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2017.

11.8 مليون أرباح «دار التمويل»

أظهرت البيانات المالية لشركة «دار التمويل»، انخفاضاً في صافي أرباحها السنوية 65.55%. إلى نحو 11.825 مليون درهم في عام 2018، مقابل 34.33 مليون درهم في الفترة المقارنة بالعام 2017، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لا تتعدى ال 50% من صافي الأرباح.

216.6 مليون أرباح «الجرافات البحرية»

ارتفع صافي أرباح شركة الجرافات البحرية الوطنية، إلى 216.6 مليون في عام 2018، مقابل صافي ربح 197.19 مليون درهم في عام 2017.

نمو أرباح «الاسكندنافية» 300% إلى 22 مليوناً

سجلت «الاسكندنافية للتأمين» أرباحاً صافية بقيمة 21.95 مليون درهم في عام 2018، بنمو 300% مقارنة مع 5.5 مليون درهم في عام 2017.

وبلغت الإيرادات نحو 168.5 مليون درهم مقارنة مع 233.7 مليون درهم.

29 مليوناً أرباح «الشارقة للأسمنت»

تراجع صافي أرباح شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية إلى 29 مليوناً، مقارنة بصافي ربح قدره 65 مليوناً في 2017.

22.54 مليون أرباح «رأس الخيمة للتأمين»

بلغ صافي أرباح شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 22.547 مليون في عام 2018، مقابل أرباح قدرها 27.7 مليون درهم في عام 2017.

46.75 مليون أرباح «البحيرة للتأمين»

وصل صافي ربح شركة البحيرة الوطنية للتأمين إلى 46.75 مليون، مقابل صافي ربح بقيمة 52.235 مليون درهم في عام 2017.

30.587 مليون أرباح «الفجيرة للتأمين»

سجلت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين صافي أرباح قدرها 30.587 مليون درهم في عام 2018، مقابل 27.979 مليون درهم في عام 2017.

38.58 مليون أرباح «الوثبة»

حققت شركة «الوثبة الوطنية للتأمين» أرباحاً صافية بنحو 38.58 مليون درهم في 2018، مقارنة بنحو 72.2 مليون في 2017.

21.7 مليون أرباح «الصقر للتأمين»

سجلت شركة الصقر الوطنية للتأمين أرباحاً صافية في العام 2018 بقيمة 21.77 مليون درهم، مقارنة مع 20.37 مليون درهم في العام 2017.

وبلغ الربح التشغيلي للشركة نحو 75.77 مليون درهم، فيما بلغت الإيرادات نحو 355.7 مليون درهم.

6.7 مليون أرباح «دار التكافل»

سجلت «دار التكافل» أرباحاً صافية في عام 2018 بقيمة 6.7 مليون درهم، بتراجع 33.7%، مقارنة مع 10.13 مليون درهم في عام 2017.

وبلغت إيرادات الشركة نحو 290.6 مليون درهم، مقارنة مع 389.6 مليون درهم.

10.4 مليون أرباح «الاتحاد للتأمين»

سجلت شركة الاتحاد للتأمين، أرباحاً بقيمة 10.386 مليون درهم في عام 2018، مقابل أرباح بقيمة 10.217 مليون في 2017.