226 مليوناً أرباح «التجاري الدولي» بنمو 29%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي («CBI» أو «البنك») للعام 2018، بنسبة 29% إلى 226 مليون درهم، مقارنةً ب 175 مليون درهم للعام 2017؛ يقابله نمو صافي الأرباح للربع الرابع من العام 2018 بنسبة 36% إلى 83 مليون درهم، مقارنةً ب 61 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2018.

كما حقق البنك نمو صافي الدخل التشغيلي للعام 2018 إلى 928 مليون درهم، بزيادة نسبتها 7% مقارنةً ب 865 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2017؛ وبالمقابل سجّل البنك نمواً في الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2018 بنسبة 35% لتصل إلى 304 ملايين درهم، مقارنةً ب 225 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام نفسه، وانخفاض المصاريف التشغيلية خلال العام 2018 بنسبة 9% لتصل إلى 409 ملايين درهم، مقارنةً ب 448 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

وتراجعت مخصصات الائتمان بنسبة 30% إلى 156 مليون درهم في العام 2018، مقارنة ب 224 مليون درهم في العام 2017، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 23 مليار درهم، في حين نمت ودائع العملاء بما يزيد على مليار درهم لتصل إلى 15 ملياراً، مدفوعة بالتزام البنك بتنفيذ مجموعة من المبادرات الناجحة.

وعلى صعيد الخدمات المصرفية للشركات، سجّل البنك نمواً في القروض وتمويل الشركات بواقع مليار درهم، يقابله تسجيل نمو في ودائع العملاء من فئة الشركات والبالغة 255 مليون درهم. كما شهدت الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نمواً لتتجاوز حاجز ال 600 مليون درهم.

وقال محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: واصل البنك التجاري الدولي خلال العام الماضي تحقيق مزيد من النمو، بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس على صعيد مسيرته نحو التحول الاستراتيجي، إلى جانب التركيز على تحسين تجربة عملائنا، وإرساء علاقات متينة معهم، وتزويدهم بخدمات مميزة، بما يدعم نمو الإيرادات وضبط النفقات.

وشهد البنك تسجيل نمو كبير في خدمات تمويل الشركات والأفراد، وبالمقابل ساهم تركيزنا على جودة الأصول في إجراء مزيد من التحسينات على مخصصات الائتمان.