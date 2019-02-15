شكرا لقرائتكم خبر عن 2.12 مليار درهم مكاسب أدنوك للتوزيع في 2018 بنمو 18% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن نتائجها المالية السنوية لعام 2018، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.128 مليار درهم وبنسبة نمو تبلغ 18% مقارنة بالعام الماضي، بينما حققت الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء لنفس العام زيادة بنسبة 22% لتصل إلى 2.774 مليار درهم.

كما سجّلت التدفقات المالية الحرة (الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء ناقص التكاليف الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 32% لتصل إلى 2.002 مليار درهم مقارنة بالتدفقات المالية الحرّة المعدّلة للعام 2017.

كما سجّلت الربحية زخماً مستمراً خلال عام 2018، ليصل هامش الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 12.1% مقارنة بنسبة 11.5% في عام 2017، وارتفع ربح السهم ليسجل 0.17 درهم بنسبة نمو 18% على أساس سنوي. كما سجّل التدفق المالي الناتج عن العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 45% مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 4.914 مليون درهم مدفوعاً بالتدفقات المالية القوية للعمليات والإدارة الاستباقية لرأس المال العامل.

وفي عام 2018، أصبحت أدنوك للتوزيع أول شركة تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في جميع إمارات الدولة، وتدير أدنوك للتوزيع 376 محطة خدمة، و250 متجر تجزئة، و13 متجر «جيان» للخدمة السريعة حتى 31 ديسمبر 2018، وتوسّعت عمليات الشركة دولياً في عام 2018 بافتتاحها أول محطتين لها في المملكة العربية السعودية.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: إن النتائج التي حققناها خلال عام 2018 تعكس طموحنا لتحقيق أداء مالي قوي والمحافظة عليه من خلال أسلوب إداري متميز للعمليات، إلى جانب الاهتمام بمستوى خدمة العملاء. والتزمت الشركة بتحقيق وعودها وفقاً لخطة العمل لعام 2018، وستستمر في التركيز على المبادرات الهادفة لتعزيز نمو المبيعات مع تسريع عمليّات التوسّع محلياً ودولياً، والتقدم بثبات نحو إحداث نقلة نوعية في أداء أدنوك للتوزيع لتصبح ذات مستوى عالمي في مجال بيع الوقود وتجارة التجزئة.

وأفاد الراشدي، أن عدد المحطات التي تديرها الشركة في الإمارات حتى نهاية 2018 قد بلغ نحو 376 محطة خدمة في كافة أنحاء الدولة، بما يشمل ثلاث محطات جديدة جرى افتتاحها في إمارة دبي، إضافة إلى محطّتين سابقتين لشركة الإمارات تم استكمال تحويلهما إلينا نتيجة لاستحواذ سابق.

وأضاف الراشدي: ما زلنا نحقّق تقدّماً جيّداً في إدارة المصروفات. وباستثناء تعديل الاستهلاك، وتأثير اجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران المدني، المصاريف التشغيلية للمحطات الجديدة، والتكاليف غير المتكررة المتعلقة بمكافأة «عام زايد» التي تم دفعها للموظفين في يونيو 2018 وتكاليف إعادة الهيكلة المتعلقة بتنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية وتحوّل الأعمال، كانت مصاريف التوزيع والمصاريف الإدارية لعام 2018 لتنخفض بنسبة 7.8٪ مقارنة بعام 2017 ليصل التوفير في المصاريف التشغيلية إلى 193 مليون درهم مقارنة بتوجيهنا الأساسي الذي حُدّد بنحو 180 مليون درهم.

وعن تعزيز الشركة لتواجدها في دبي، أجاب الراشدي: حققنا أهدافنا الموضحة في خطتنا للعام 2018 والمتمثلة في دخول سوق دبي والسعودية كما وعدنا حاملي الأسهم. حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي نقتحم فيها هذه الأسواق، كما أنها تعد الخطوة الأولى في رحلة توسّعنا فيها. حيث إننا افتتحنا أول ثلاث محطات لنا في دبي فعليّاً خلال العام 2018 في كل من منطقة مجمع دبي للاستثمار، وأم السيلي، والقصيص وهو ما يجعلنا الشركة الأولى العاملة في مجال بيع الوقود بالتجزئة التي لديها تواجد في جميع إمارات الدولة. كما أننا بدأنا العمل في ثلاثة مواقع جديدة بدبي في متنزهات «لاست إكزت» في جبل علي شمال، و«لاست إكزت» جبل علي جنوب، و«لاست إكزت» القدرة بالشراكة مع ميراس.

وقال: منذ افتتاحنا لأول محطتي خدمة لنا في السعودية، تلقينا العديد من ردود الفعل الإيجابية من العملاء بخصوص مستوى خدماتنا المميز وخيارات الوقود ومنتجات التجزئة التي نوفرها في متاجرنا ومحطاتنا، كما أننا وقّعنا مذكرة تفاهم مع شركائنا في السعودية بهدف زيادة رقعة تواجدنا في مجال مبيعات الوقود والمنتجات بالتجزئة. حيث تعد المملكة سوقاً خصباً وواعداً نظراً لتنوّع السوق وحجمه الكبير. وتهدف الشراكة إلى تطوير الحلول التكنولوجية في مجال البيع بالتجزئة، وتحقيق شراكات أخرى. وسيتم الإعلان رسمياً عن هذه الاتفاقية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفيما يتعلق بخطط التوسع في دول أخرى، رد الراشدي: ندرس بشكل جاد دخول المزيد من الأسواق العربية، كما أننا وقّعنا مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركائنا في الهند بخصوص توزيع منتجات الزيوت الخاصة بنا في السوق الهندي. حيث سيتم الإعلان عن ذلك رسمياَ خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكشف الراشدي أن الشركة تمكنت من توزيع ما يقرب من نصف مليون شريحة ذكية حتى الآن.

وذكر أن الشركة بصدد إطلاق خدمة«محطتي» التي ستوفّر إمكانية طلب توصيل الوقود إلى المنازل أو أماكن العمل وغيرها وهذا ينبع من التزام «أدنوك للتوزيع» بالتركيز على تلبية احتياجات العملاء من خلال توفير المزيد من الخيارات لهم سواء من حيث توفير أكبر مجموعة من منتجات الوقود على مستوى الدولة بما في ذلك أكثرها اقتصادية متمثلة في وقود 91 أوكتان أو فيما يخص طرق التزود بالوقود من خلال نظام أدنوك فليكس الذي سيأتي نظام محطتي ليضيف لمجموعة خيارات التزوّد بالوقود التي يوفرها.

وعن تفاعل ورضا العملاء على خدمات الشركة بعد مرور فترة زمنية على تطبيقها، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة: تم تطبيق نظام فليكس بشكل كامل خلال الربع الرابع في أبوظبي والإمارات الشمالية، وقد شهدنا تأقلم السوق معه كما كان متوقعاُ. كما حققت متاجر التجزئة التابعة لنا عدداً أكبر من الزيارات، وذلك نتيجة المبادرات الإدارية الهادفة لتحسين تجربة العملاء، ومن خلال تحسين نظام المكافئات المميزة، والتي يستطيع العملاء استبدالها من خلال نظام فليكس.

مجلس أدنوك للتوزيع يوصي ب 73.5%

أوصى مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 73.5% من رأس المال، أو ما يعادل 5.88 فلس للسهم عن عام 2018. هذا واقترح مجلس الإدارة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، لمناقشة مقترح التوزيعات في 27 مارس المقبل.