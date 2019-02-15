استقرار أرباح «أمانات» عند 42.9 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «أمانات» عن تسجيل صافي أرباح 42.9 مليون درهم لعام 2018، ما يوازي حجم الأرباح المحققة خلال العام 2017. وباستثناء أثر النفقات الاستثنائية والإيرادات غير المتكررة، كانت الشركة لتسجل نمواً سنوياً 39% في صافي أرباحها للعام.

وبلغ صافي إيرادات الشركة 104.4 مليون درهم بزيادة 21 % عن 2017 حين بلغت 86.3 مليون درهم.

وتعكس النتائج المحققة زيادة كبيرة في حصة «أمانات» من أرباح الشركات الحليفة (سكون العالمية القابضة في السعودية، تعليم القابضة في الإمارات، المركز الطبي الدولي في السعودية وشركة جامعة أبوظبي القابضة) خلال 2018 والتي بلغت 53.1 مليون درهم مقارنة ب 19.8 مليون درهم للعام 2017، فضلاً عن إيرادات الإيجار الناتج عن أولى استثماراتها في البنية العقارية المتخصصة.

وبلغ صافي الإيرادات المتأتية من الشركات التابعة (جامعة «ميديلسكس» دبي والمستشفى الملكي للنساء في البحرين) 5.3 مليون درهم مقابل صفر في العام 2017.

وقالت الشركة: ثابرنا خلال العام 2018 على المبادرة إلى توفير كافة وسائل الدعم لشركاتها الحليفة والتابعة على حد سواء لمساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم. وتشكل هذه الزيادة الملحوظة في مساهمة محفظة أمانات من الشركات الحليفة في النتائج المالية الإيجابية للشركة وما رافقها من مساهمة جزئية للشركات التابعة، دلالة على نجاح نموذج «امانات» في خلق القيمة المضافة والمستدامة لشركاتها.

وارتفع إجمالي استثمارات الشركة إلى ملياري درهم، تشكل 79% من رأس المال المدفوع للشركة والبالغ 2.5 مليار.

ونتيجة استخدام «أمانات» للسيولة النقدية لتمويل عمليات الاستحواذ التي نفذتها، سجلت إيرادات الفوائد تراجعاً إلى 30.1 مليون درهم (2017: 57.2 مليون)، حيث بلغ فائض السيولة لدى «أمانات» بنهاية 2018 مبلغ 596 مليون درهم مقارنة ب 1.72 مليار بنهاية 2017.

وارتفع إجمالي نفقات الشركة خلال 2018 إلى 61.5 مليون (2017: 44 مليون)، من ضمنها النفقات الاستثنائية وغير المتكررة الناتجة عن عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة خلال العام 2018.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 1.5% من القيمة الاسمية لكل سهم (1.5 فلس للسهم الواحد)، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم.

وقال حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس الإدارة: «أظهرت أمانات منذ بداية العام 2018 توجهاً واضحاً نحو تطبيق نهجها للاستثمار النشط، عبر الاستحواذ على أربعة أصول في صفقات استثمارية بلغ حجمها 1.2 مليار، معززة بذلك حجم محفظتها ومستوى حضورها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم».