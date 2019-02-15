«العربية للطيران» تدرس طلب شراء 100 طائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عادل علي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران، إن الناقلة تدرس طلب شراء ما يصل إلى 100 طائرة في الربع الثاني من العام الجاري. وأوضح علي خلال لقاء مع تلفزيون «بلومبيرج»: «قد نحتاج إلى طلب ما يصل إلى 100 طائرة هذا العام، ويجب أن يتم ذلك قبل نهاية الربع الثاني».

وأضاف: «نجري محادثات مع بوينج وإيرباص في هذه المرحلة لنرى ما يناسبنا، ونطمح إلى الحصول على أفضل صفقة ممكنة». (بلومبيرج)