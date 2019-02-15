شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء العملات الرقمية..والريبل ترتفع بشكل طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم حيث تراجعت "بتكوين" قليلاً، لكن الريبل ارتفعت على نحو هامشي، ولم يستفيد السوق من إعلان أكبر بنك في الولايات المتحدة خطة لإطلاق عملة رقمية خاصة به.



وكشف بنك "جيه بي مورجان تشيس" عن نيته إصدار عملة رقمية واختبار العمل بها خلال الأشهر القليلة المقبلة ليصبح الأول في أمريكا – من حيث البنوك الرئيسية – الذي يتخذ هذه الخطوة.



وأشار البنك إلى أن عملياته المصرفية وخدماته التجارية والمالية على مستوى العالم سيخصص جزء منها كي تتم عن طريق منصة رقمية أطلق عليها البنك اسم "جيه بي إم كوين".



وسوف يتم تطوير هذه المنصة الهادفة لتنفيذ مدفوعات رقمية بناءً على تكنولوجيا "بلوك شين" الواعدة التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها.



وارتفعت الريبل بحلول الساعة 21:37 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.30 دولار، وسجلت العملة أعلى سعر لها اليوم عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.



على النقيض، انخفضت بتكوين بنسبة 0.4% إلى 3582 دولارا، وسجلت العملة الرقمية الأبرز اعلى سعر لها عند 3622 دولار وأقل سعر عند 3563.9 دولار.