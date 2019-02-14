شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" يدرس مد أجل المفاوضات التجارية مع الصين ستين يوماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في خطوة توقعتها الأسواق، كشفت مصادر لوكالة "بلومبرج" أن الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب" يدرس تمديد فترة التفاوض على العلاقات التجارية مع الصين لستين يوماً أخرى.



وكانت واشنطن وبكين قد اتفقتا العام الماضي على هدنة تجارية لتسعين يوماً يتم خلالها التفاوض على اتفاق تجاري عادل بين البلدين دون الإقدام على فرض رسوم جمركية متبادلة.



وألمح "ترامب" هذا الأسبوع بأن إدارته يمكنها تمديد الهدنة التجارية مع الصين للحيلولة دون تفاقم النزاع التجاري مع بكين ومحاولة التوصل إلى اتفاق.



ومن المنتظر انتهاء الهدنة التجارية الحالية في الثاني من مارس/آذار المقبل، ولا يزال الوفد التجاري برئاسة وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" يجري محادثات مع مسؤولين في بكين.



وسوف يلتقي الوفد الأمريكي بالرئيس الصيني "شي جين بينج" غداً لوضع الخطوط العريضة للقمة المرتقبة مع نظيره "ترامب" في الشهر القادم.