شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تحرز تقدماً ملموساً في اختبار السيارات ذاتية القيادة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت كاليفورنيا في تقرير عن أنشطة وأداء الشركات التي تختبر تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة في الولاية مشيرةً إلى أن وحدة "وايمو" المملوكة لـ"جوجل" تتفوق على غيرها في هذا المجال.



وأحرزت "وايمو" تقدماً في اختبار سيارات ذاتية القيادة لمسافات أطول كثيراً من اختبارات "جنرال موتورز" بسيارتها "كروز أو شركة "زوكس" الناشئة.



وبحسب بيانات الولاية، شركات التكنولوجيا والسيارات مركبات ذاتية القيادة لمسافة بلغت في المجمل 2.05 مليون ميل عام 2018، وذلك مقارنة بمسافة 507 آلاف ميل عام 2017.



وواصلت "وايمو" التفوق حيث اختبرت سيارتها لمسافة وصلت إلى 1.3 مليون ميل مقارنة بـ"جنرال موتورز" التي اختبرت سيارتها "كروز" الآلية لمسافة 353 ألف ميل.



ومن بين الشركات الأخرى التي تختبر تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة في "كاليفورنيا" شركة "آبل" و"أوبر تكنولوجيز" وشركات ناشئة.



كانت "وايمو" قد حصلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أول تصريح من الولاية لاختبار سيارات ذاتية القيادة على طرق كاليفورنيا دون سائق بشري خلف المقود.



ومن المنتظر السماح لتلك الشركات تنفيذ اختبارات مركبات آلية دون وجود أي مساعد أو سائق بشري في أبريل/نيسان المقبل.