مصرفية: قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة مشجع للاستثمار

صدى البلد - محمد يحيي
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية و نائب رئيس بنك مصر الأسبق، إن قرار البنك المركزي المصري اليوم، بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% علي المعاملات المصرفية، يؤكد صحة الاجراءات التي قام بها البنك ويعد خطوة محفزة للاستثمار الأجنبي و المحلي.
واضافت " الدماطي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الاجراءات السابقة للبنك المركزي متكاملة بداية من تعويم العملة و تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف والقضاء علي الأسواق الموازية وانتهاءا بتخفيض أسعار الفائدة بمعدلات بلغت 3% بعد أن كانت 7% .
واشارت الي ان قرار البنك المركزي في...
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