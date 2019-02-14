شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي على الرغم من انحسار ضغوط الدولار الذي انخفض هو الآخر أمام أغلب العملات الرئيسية.



ومن المنتظر الجمعة قد مناقشات بين الرئيس الصيني "شي جين بينج" ومسؤولين تجاريين أمريكيين لإمكانية التوصل إلى حل للنزاع التجاري.



وانخفضت العملة الأمريكية اليوم بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت القلق بشأن نمو الاقتصاد في البلاد خلال العام الجاري.



وتراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:32 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل سمتوى عند 96.9 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار في ختام الجلسة عند 15.528 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 15.65 دولار وأقل سعر عند 15.445 دولار.



وتراجعت أيضاً أسعار الذهب بنسبة 0.1% إلى 1313.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر بالجلسة عند 1317.4 دولار وأقل سعر عند 1304.7 دولار.