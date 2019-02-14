شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة جديدة للحكومة البريطانية أمام البرلمان حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في صفعة جديدة للحكومة البريطانية، رفض البرلمان استراتيجية رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" في تصويت جرى اليوم لوضع إطار للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



ورفض مجلس العموم استراتيجية "ماي" التي كانت تهدف لإعادة حشد الدعم لخطتها التي تتطلب إجراء تغييرات على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.



وأرادت الحكومة البريطانية الحصول على تأييد البرلمان من أجل تجنب الخروج من تكتل "بروكسل" دون اتفاق تجاري.



ومن الجدير بالذكر أن اتفاق "ماي" مع "بروكسل" قد تم التوصل إليه اواخر عام 2018 ورفضه البرلمان بأغلبية ساحقة في يناير/كانون الثاني.



وطالب البرلمان البريطاني حكومة "ماي" بتعديل اتفاق "بريكست" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ولكن رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" استبعد في وقت سابق هذا الشهر إمكانية إجراء تعديلات على الاتفاق.