شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر النفط على المتوسط المتحرك 50 وارتد صعوداً ليختبر مستوى 54.50 من جديد، بانتظر تأكيد اختراق هذا المستوى لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 57.46 ثم 65.00، بينما يحتاج السعر للثبات فوق 53.25 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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