شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تهبط من أعلى مستوى فى 3 أشهر بعد بيانات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوى فى 3 أشهر اليوم الخميس بعد هبوط حاد وغير متوقع فى مبيعات التجزئة الأمريكية قاد الأسهم إلى الانخفاض فى تعاملات بعد منتصف اليوم. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبى منخفضا 0.2% بعدما كان مرتفعا خلال اليوم. وانخفض المؤشر داكس الألمانى مسجلا أسوأ أداء بين المؤشرات. وحققت ايرباص نتائج أرباح أفضل من التوقعات، وهو ما قاد أسهمها إلى الارتفاع 2.7% فى إغلاق تعاملات اليوم.

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