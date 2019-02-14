5 ملايين دولار قيمة هدايا عيد الحب في مصر هذا العام

اليوم الجديد - محمد فوزي
رصت فضائية "العربية"، من خلال تقرير مصور، احتفال المصريين بعيد الحب بعد أن قامت الكاميرا بالتجول داخل عدد من محال الهدايا.
وأوضح التقرير أن المصريين صرفوا 5 ملايين دولار هذا العام على استيراد هدايا "الفلانتين" وفقًا لمسئولي الغرف التجارية، حيث تراوحت الأسعار ما بين 3 إلى 45 دولارًا للهدية ذات اللونين الأحمر والأبيض.
فيما أشارت بعض الفتيات إلى أن هدية عيد الحب تسهم في إدخال البهجة إلى قلبهن كما أنها تزيد علاقة الحب والود بين الناس وبخاصة المخطوبين والمتزوجين.
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