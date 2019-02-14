«التوطين حل» يمول 129 قرضا لمشاريع صغيرة وناشئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصص برنامج «التوطين حل» الذي ينفذه الصندوق الخيري الاجتماعي التابع لبنك التنمية الاجتماعية، بدءا من العام الهجري الحالي أكثر من 24 مليون ريال لتوفير 129 قرضا لتمويل مشاريع صغيرة وناشئة ومتناهية الصغر.

وأوضحت مديرة القسم النسائي بالبنك في المنطقة الشرقية فوزية القحطاني، خلال محاضرة بغرفة الشرقية أن برنامج «التوطن حل « جاء متزامنا مع قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومواكبا لمستجدات سوق العمل، ويتلاءم كثيرا مع مشاريع التوطين التي تتبناها الدولة ممثلة بوزارة العمل فتم تطبيق المشروع بدءا من العام الحالي 1440 حيث يبدأ السقف التمويلي من 50 ألف ريال إلى مليون ريال.

واستعرضت عددا من الأنشطة التجارة والخدمية المستهدفة في البرنامج أبرزها أنشطة: السيارات والدراجات النارية، الملابس الجاهزة، الأثاث المنزلي والمكتبي، الأواني المنزلية، قطع غيار السيارات، الأجهزة المنزلية، السجاد بأنواعه كافة، مواد البناء والإعمار، الساعات.

مزايا البرنامج

وأكدت القحطاني أن مزايا برنامج التوطين حل، تتمثل في أنه تمويل بدون فوائد، لفترة سماح في السداد تصل إلى 18 شهرا، وأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 96 شهرا، بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية من قبيل تأهيل ورعاية المشاريع، مع برنامج إرشاد ودورات تدريبية متخصصة وورش فنية واستشارات مالية وتسويقية، وكلها تتم مجانا.

وبينت أن عدد القروض المقبولة حتى الآن بلغت 129 قرضا بقيمة أكثر من 24 مليون ريال.

7 فروع نسائية

وأشارت إلى أن بنك التنمية الاجتماعية الذي تأسس عام 1391، لديه 27 فرعا في عموم المملكة منها 7 فروع نسائية، تقدم جميعها خدمات مالية وغير مالية منها قروض بدون فائدة للمشاريع الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر، تشمل مشاريع الجمعيات الخيرية والأسر المنتجة، وغير ذلك، وقروضا اجتماعية، لترميم المنازل وتشجيع الشباب على الزواج وما شابه ذلك، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية من قبل تشجيع الادخار وبناء القدرات والخدمات غير المالية.

وأبرزت دور البنك في قرار توطين الــ12 نشاطا اقتصاديا التي أعلن عن توطينها مجلس الوزراء وإسهامه من خلال التمويل لدعم وتأسيس المشاريع الجديدة، وتقديم خدمات «التدريب، والاستشارات، والإرشاد والتوجيه، والمتابعة والتقويم»، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الأعمال من خلال «تطوير نماذج عمل مبتكرة وتطوير سلاسل القيمة للأنشطة».

اشتراطات برنامج التوطين حل