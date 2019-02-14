شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى وارتفاع هيرميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وتراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 9.206 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس إلى 177.162 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات المصرية للاتصالات عند 168.270 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 11.364 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين إلى 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 293.172 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 678.830 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 74.589 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.140 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.047 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.724 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، حديد عز 129.481 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.