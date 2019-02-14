تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام تعاملات بضغوط هبوط الصناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسرا عدد 2.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1371.98 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والبنوك التجارية. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.8 مليون سهم، بقيمة قدرها مليون دينار بحرينى. وقاد التراجع قطاع الصناعة بنسبة 9.42%، بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.49%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 3.64% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 10%.

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